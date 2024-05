'Vai encarar?': após vencer Bambam, Popó desafia o ator Van Damme

O mundo do boxe brasileiro agita-se novamente com Acelino 'Popó' Freitas desafiando Jean-Claude Van Damme após sua vitória rápida sobre Kleber Bambam

Em vídeo publicado no Instagram do lutador na sexta-feira, 3 de maio, ele aparece em um sparring e começa referenciando sua vitória contra Bambam, no combate de 36 segundos. “Como o Brasil inteiro viu meu último combate, não deu para cheiro . Agora eu vou ser mais ousado e desafiar um casca-grossa e com renome internacional. Alguém que veio para o Brasil e que conhecemos muito bem", disse.

Vitor já havia aceitado o desafio; entretanto, divergências nas negociações fizeram com que o embate fosse cancelado. A provável causa foi uma condição proposta por Belfort: o combate deveria ser realizado com luvas especiais patenteadas por ele .

Após a luta com Bambam, foi proposto um próximo adversário para Popó, o ex-lutador do UFC Vitor Belfort . Porém, após provocações de ambos os lados e especulações de que aquele seria o próximo confronto do ex-campeão mundial de boxe, ele confirmou o cancelamento da luta .

Popó, então, respondeu e disse que essa é apenas uma tentativa de Belfort divulgar uma marca que não deu certo.

“Ele fez uma luva há mais de 15 anos e até hoje ele tenta divulgá-la, mas não foi para frente e quer fazer isso comigo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem motivo para eu lutar com o Vitor. O nome dele está descartado”, disse Popó em vídeo no Instagram.

Popó versus Van Damme: como está o ator hoje em dia

Durante décadas, Jean-Claude Van Damme foi um dos atores mais requisitados de Hollywood e da indústria cinematográfica em geral. Ele se tornou um presença garantida em filmes de ação e alguns deles permanecem populares até hoje.

O ícone de ação atemporal nos impressionou com "O Grande Dragão Branco" e "Kickboxer" na década de 1980, "Duplo Impacto" e "Time Cop" na década de 90, e até agraciou o novo milênio contracenando em "Os Mercenários 2".

Em março deste ano, a estrela de "Street Fighter" publicou uma foto no Instagram com a seguinte legenda: "No set, descansando entre as cenas de luta. Filme legal saindo". Embora não esteja claro a qual filme o ator se refere, uma rápida verificação no IMDB.com mostra que Van Damme tem vários projetos em andamento.