Vitor Belfort critica Popó e desafia ex-boxeador para duelo: "Vou te dar uma coça"

Belfort falou que voltará em breve para os ringues e ressaltou que sua próxima luta vai dar o que falar. “Voltei a treinar. Em breve vou estar anunciando luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirado mundialmente. E vale a pena você investir o seu dinheiro no pay-per-view. Mas o pay-per-view de hoje eu acho uma sem vergonhice do Popó”.

A crítica feita no sábado, 24, se deu por causa da luta, que durou apenas 36 segundos , em que Popó venceu o fisiculturista e influencer brasileiro Kleber Bambam, na quarta edição do Fight Music Show .

O lutador de artes marciais mistas brasileiras e ex-campeão do UFC, Vitor Belfort, por meio de vídeo na rede social Instagram , criticou o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas.

O atleta de artes marciais acusou o tetracampeão mundial de boxe de ser “amarelão” e de só desafiar pessoas que não sabem lutar.

"É um amarelão, só pega lutador fraco. Bambam, estou desejando muita sorte para você, sei que não é fácil, você nunca foi lutador, está buscando lutar. Espero que você possa acertar um pombo sem asa. Mas você, Popó, não tem meu respeito. Você começou a falar de José Aldo, de Vitor Belfort, começou a abrir a boca”.

O ex-campeão do UFC aproveitou para debochar de Popó e finalizou o vídeo o desafiando para uma luta. “Meu irmão, para, sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, seu botox está muito mal colocado. Esse seu botox é 'mexicano', não é real. Se tu não ganhar, esquece, nem vai lutar comigo. Mas, se ganhar, esquece, vai tomar uma coça. Está preparado?”.

Nos comentários, os internautas acusaram o atleta de xenofobia por causa de seu comentário “seu botox é mexicano” ao debochar de Popó.

Os usuários da rede social também relembraram a trajetória do atleta e criticaram do vídeo. “Vítor Belfort que já amargou tantas derrotas querendo aparecer novamente”, escreveu um. “Tira o pé do Spider (Anderson Silva) da boca pra falar”, ironizou outro.