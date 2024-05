Ceará: desempenho piorado a cada jogo

Na partida seguinte, derrota para o Mirassol por 3 a 2, a queda de rendimento foi bastante acentuada. O time, que tem problemas históricos jogando no interior de São Paulo, até conseguiu empatar depois de sair perdendo por 2 a 0, mas o desempenho ficou muito abaixo, especialmente no setor defensivo, com falhas táticas e individuais gravíssimas.

Depois da conquista merecida do título estadual, o Ceará fez a estreia na Série B contra o Goiás, empate por 1 a 1, no Castelão. O Alvinegro fez um bom jogo, sendo protagonista das ações ofensivas. Pelo que produziu poderia perfeitamente ter saído com a vitória e somado três pontos.

Já no enfrentamento diante do CRB, derrota por 1 a 0 no encontro de ida da terceira fase Copa do Brasil, em Alagoas, a equipe conseguiu piorar ainda mais. O que se viu foi uma atuação sem nenhuma inspiração, completamente abaixo do esperado - até porque o Ceará já mostrou capacidade para atuações melhores. Nada funcionou na equipe diante de um adversário que também não atuou bem, mas ao menos mostrou organização ofensiva e energia para tentar o gol até o fim da partida.

Nesta segunda-feira, 6, mais uma vez o Alvinegro encara o CRB, desta vez no PV e agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Vagner Mancini, que demorou a mexer na equipe na derrota de quinta-feira passada, tem a missão de encontrar melhores soluções em busca de um resultado positivo.

Recalde, Mugni e Janderson, por exemplo, são atletas que, no atual momento, apresentam rendimento técnico abaixo do desejado. No aspecto tático, algumas observações: Lourenço precisa voltar a pisar mais na área e participar da criação ofensiva, coisa que não tem feito recentemente. Raí Ramos, lateral com bom rendimento ofensivo, precisa ter ajuda no aspecto defensivo, onde tem mostrado falhas importantes.