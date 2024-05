Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra CRB, pela Série B

Alvinegro enfrenta o clube alagoano na próxima segunda-feira, 6 de maio. Duelo acontece no estádio Presidente Vargas

O Ceará deu início à venda de ingressos para a partida diante do CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Válido pela terceira rodada da competição nacional, o duelo acontece no estádio Presidente Vargas (PV), na noite da próxima segunda-feira, 6 de maio.

Em três diferentes setores (Azul, Laranja e Amarelo), os ingressos custam o mesmo valor: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

O setor social, assim como os demais setores do estádio, foi disponibilizado para o check-in dos associados do programa Sócio Vozão. De acordo com o clube, não haverá venda de ingressos para o setor, pois ele está esgotado.