Novo coordenador técnico, Raimundinho comanda treino do Ferroviário de forma interina

Profissional de 52 anos será o responsável por preparar o elenco enquanto a diretoria do Tubarão da Barra busca um novo treinador para o restante da temporada

Após ser oficializado como novo coordenador técnico do Ferroviário, Raimundo Wagner, apelidado carinhosamente de 'Raimundinho', comandou o treino da equipe coral nesta terça-feira, 23, de forma interina. A atividade foi realizada na Vila Elzir Cabral, sede do clube.

O profissional de 52 anos será o responsável por preparar o elenco enquanto a diretoria do Tubarão da Barra busca um novo treinador para o restante da temporada. No Peixe, ele trabalhará ao lado de Raul Santos, executivo de futebol, e Marcelo Caetano, gestor das categorias de base, com o objetivo de profissionalizar o departamento de futebol.