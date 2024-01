Ferroviário repudia ataques criminosos na sede do clube após derrota no Cearense

O Ferroviário acionou a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) para controlar e apurar a situação. Ainda na nota, o clube repudiou os ataques violentos e solidarizou-se “com torcedores e sócios que igualmente se envergonharam com tudo isso, ao mesmo tempo que responsavelmente cobram e lutam por dias melhores”.

Os criminosos também dispararam rojões contra os presentes, atingindo, inclusive, a esposa de um funcionário do Ferroviário, que recebeu os cuidados na hora do episódio. A vítima protegia uma criança que estava no local, conforme divulgado pelo clube.

A delegação do Ferroviário foi alvo de ataques criminosos neste sábado, 20, após a derrota para o Floresta na estreia do Campeonato Cearense 2024 . Em nota divulgada à imprensa, o Tubarão da Barra informou que o ônibus que levava atletas, comissão técnica e staff foi depredado na chegada à sede. Cerca de seis pessoas, em motocicletas, participaram da ofensiva.

Demissão de Matheus Costa

A derrota para o Floresta por 3 a 1, de virada, pela 1ª rodada do Grupo A resultou na demissão do técnico Matheus Costa. O profissional de 37 anos comandou o Tubarão da Barra em apenas duas partidas, sem registrar vitórias. Além de estrear no Estadual com revés, o treinador não conseguiu levar o clube à fase de grupos da Copa do Nordeste, sendo eliminado na preliminar para o ASA-AL.

Veja nota oficial do Ferroviário Atlético Clube

“Após o jogo de ontem contra o Floresta, cerca de seis criminosos, em motocicletas, seguiram a delegação do Ferroviário até à sede e, na chegada, depredaram o ônibus e soltaram rojões contra as pessoas presentes. Um deles, atingiu a esposa de um funcionário coral que, no momento, protegia uma criança que estava no local.

A polícia se apresentou, controlou a situação e dará os devidos encaminhamentos ao caso. A vítima atingida recebeu atendimentos e os prejuízos com o patrimônio serão arcados.

O Ferroviário Atlético Clube repudia, veementemente, este lamentável episódio e solidariza-se com torcedores e sócios que igualmente se envergonharam com tudo isso, ao mesmo tempo que responsavelmente cobram e lutam por dias melhores.”