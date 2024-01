Ferroviário anuncia demissão do técnico Matheus Costa após dois jogos

O Ferroviário anunciou neste domingo, 21, a demissão do técnico Matheus Costa. A decisão da diretoria ocorre após a derrota por 3 a 1 para o Floresta na estreia do Campeonato Cearense 2024.

O paranaense de 37 anos comandou o Tubarão da Barra em apenas duas partidas, sem conquistar vitórias. Além da derrota na estreia do Estadual, Matheus Costa não conseguiu classificar o Ferroviário a fase de grupos da Copa do Nordeste, sendo eliminado nas preliminares para o ASA-AL.

Com a saída de Matheus Costa, o clube cearense volta ao mercado para buscar um treinador. Em 2024, o Ferroviário disputa o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.