Filho de Pelé, técnico Edinho posta foto de mãos dadas com o pai no hospital

Treinador do Londrina, Edinho compartilhou nas redes sociais o momento com o pai, que segue internado em estado muito grave

Edinho, filho de Pelé e treinador do Londrina, chegou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o pai segue internado. O encontro foi postado em seu perfil no Instagram neste sábado, 24.

“Pai…a minha força é a sua”, escreveu na legenda da postagem em que segura a mão de Pelé. Edinho, ex-goleiro do Santos e hoje técnico do clube paranaense, deve passar o Natal com a família no hospital. Sua irmã, Kelly Nascimento, também havia compartilhado duas fotos ao lado do rei do futebol.

Pelé: Natal do Rei do Futebol

O ex-jogador da seleção brasileira, tricampeão mundial em 1958, 1962 e 1970, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, enfrentando um câncer no cólon. O agravamento de seu quadro na última quarta-feira, 21, foi divulgado por boletim médico.

“Edson Arantes do Nascimento [Pelé] apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, relatou o boletim. A filha do Rei, Kelly Nascimento, também compartilhou pelo Instagram que a família passará o Natal no hospital.

Aos 82 anos, Pelé não responde mais aos tratamentos quimioterápicos e está sob cuidados paliativos.

