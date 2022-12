Filha de Pelé publica foto com o Rei do Futebol no hospital: "Seguimos aqui, na luta"

Post ocorre após diversas especulações sobre o estado de saúde de Pelé. No último boletim emitido pelo hospital, no último dia 21, foi informado que ele teve uma piora no quadro de saúde e que passaria o Natal no local com a família

Filha de Pelé, Kely Nascimento publicou uma foto com o Rei do Futebol no Hospital Albert Einstein na noite desta sexta-feira, 23. Além da imagem com o ex-jogador, ela publicou a mensagem. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos".

O post ocorre após diversas especulações sobre o estado de saúde de Pelé. No último boletim emitido pelo hospital, no último dia 21, foi informado que ele teve uma piora no quadro de saúde e que passaria o Natal no local com a família. Nos últimos dois dias, não houve qualquer posicionamento oficial do local.

Aos 82 anos, Pelé foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags