Familiares se reúnem para passar o Natal com Pelé no hospital em São Paulo

Familiares acompanharam neste sábado o ex-craque Pelé no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde ele permanece internado devido a um câncer, segundo um post da filha nas redes sociais.

Edinho, filho de Pelé e recém-nomeado técnico do Londrina, chegou nesta véspera do Natal ao centro médico da capital paulista, onde se juntou às irmãs Flávia e Kely Nascimento.

"Chegou", escreveu Kely em seu Instagram junto com uma foto em que aparece ao lado de Edinho, e outra com as filhas, Sophia e Stephany Nascimento.

O ex-goleiro estave presente, apesar de ter se desculpado na véspera por não estar com o pai:

"Eu gostaria de alguma maneira estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. Eu não sou médico, não ia poder ajudar muito de fato", declarou em entrevista publicada na sexta-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo.

À noite, Kely compartilhou uma foto em que aparece abraçada ao ex-atacante da seleção brasileira no leito do hospital onde está internado desde o dia 29 de novembro, e escreveu: "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos".

À porta do Hospital Albert Einstein, que não deu notícias sobre o estado de saúde de Pelé, o clima era calmo e havia poucos jornalistas, conforme apurou a AFP.

Em seu último relatório médico na quarta-feira, o hospital informou que Pelé teve uma "progressão" do câncer de cólon que enfrenta e estava recebendo tratamento para "disfunções renal e cardíaca".

Nesse mesmo dia, as filhas do 'Rei', tricampeão mundial com o Brasil (1958, 1962 e 1970), disseram que ele não voltaria a sua casa para passar o Natal.

"Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família [o hospital Albert] Einstein nos dá", escreveu Kely no Instagram, junto a uma selfie em que aparece ao lado de sua irmã Flavia no hospital.

Pelé foi internado inicialmente para uma reavaliação de seu tratamento quimioterápico para um câncer de cólon detectado em setembro do ano passado, e para tratar uma infecção respiratória derivada de uma infecção recente por covid, segundo médicos e sua família.

