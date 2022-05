F1 ao vivo: onde assistir à corrida domingo (08/05) e ao treino hoje, 7

A corrida do GP de Miami da Fórmula 1 acontece domingo, 8 de maio (08/05). O treino classificatório de F1 acontece hoje, 7; veja horário e onde assistir ao vivo

O GP de Miami, a quinta etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, acontece neste fim de semana. A corrida de F1 será neste domingo, 8 de maio (08/05), a partir das 16 horas (horário de Brasília) e, o treino livre 3 e classificação, acontecem hoje, sábado, 7, a partir das 13 horas e 50 minutos (horário de Brasília).

Confira abaixo onde assistir ao vivo, horário e programação completa.

Sobre o assunto Fórmula 1 rompe contrato de transmissão na Rússia

Fórmula 1: Lewis Hamilton diz que vai adotar sobrenome da mãe em 2022

F1 2022 ao vivo: onde assistir à Fórmula 1 e programação completa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

F1 ao vivo: onde assistir e horário



A transmissão ao vivo será realizada na TV aberta pela Band e online no aplicativo Bandplay e no site band.com.br.

Hoje, sábado, 7, a transmissão do treino livre 3 e da classificação será de 13h50 às 16h50. Já no domingo, a corrida começa a partir das 16 horas (horário de Brasília) na Band, com reprise às 20h30.



F1 ao vivo: onde assistir à 5ª etapa - GP de Miami

Sábado, 7 de maio (07/05)

13h50 – Treino livre 3 (Bandsports)



16h50 – Classificação (Band e Bandsports)

Domingo, 8 de maio (08/05)

16h00 – Corrida (Band, BandNews FM, Rádio Bandeirantes e Bandplay)



20h30 - Reprise (Bandsports)

F1 ao vivo: onde será a corrida da 5ª etapa

Miami Grand Prix

F1 ao vivo: equipes e pilotos



Haas (EUA) : Kevin Magnussen (Dinamarca), Mick Schumacher (Alemanha)



: Kevin Magnussen (Dinamarca), Mick Schumacher (Alemanha) Alfa Romeo (Suíça): Guanyu Zhou (China), Valtteri Bottas (Finlândia)



Guanyu Zhou (China), Valtteri Bottas (Finlândia) Williams (Reino Unido): Alexander Albon (Tailândia), Nicholas Latifi (Canadá)



Alexander Albon (Tailândia), Nicholas Latifi (Canadá) AlphaTauri Honda (Itália): Yuki Tsunoda (Japão), Pierre Gasly (França)



Yuki Tsunoda (Japão), Pierre Gasly (França) Aston Martin (Reino Unido): Lance Stroll (Canadá), Sebastian Vettel (Alemanha)



Lance Stroll (Canadá), Sebastian Vettel (Alemanha) Alpine (França): Esteban Ocon (França), Fernando Alonso (Espanha)



Esteban Ocon (França), Fernando Alonso (Espanha) McLaren (Reino Unido): Lando Norris (Inglaterra), Daniel Ricciardo (Austrália)



Lando Norris (Inglaterra), Daniel Ricciardo (Austrália) Ferrari (Itália): Charles Leclerc (Mônaco), Carlos Sainz (Espanha)



Charles Leclerc (Mônaco), Carlos Sainz (Espanha) Red Bull (Áustria): Sergio Pérez (México), Max Verstappen (Holanda)



Sergio Pérez (México), Max Verstappen (Holanda) Mercedes (Alemanha): George Russell (Inglaterra), Lewis Hamilton (Inglaterra)

Tags