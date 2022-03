Fórmula 1 rompe contrato de transmissão na Rússia

A organização do Mundial de Fórmula 1 rompeu seu contrato com a emissora russa Match TV e bloqueou o acesso à sua plataforma de streaming oficial, a F1 TV, a partir da Rússia, confirmou nesta quinta-feira à AFP uma fonte próxima ao caso.

A decisão se soma ao cancelamento do Grande Prêmio da Rússia, que estava previsto para o dia 25 de setembro no circuito de Sochi, e à demissão do piloto Nikita Mazepin da Haas, em represália à invasão do exército russo na Ucrânia

No primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, o piloto alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, usou um capacete com as cores da bandeira ucraniana e com as mensagens "Peace and love" (Paz e amor) e "No War" (Não à guerra), além da letra da canção "Imagine", de John Lennon.

Por sua vez, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, expressou solidariedade ao povo da Ucrânia em sua conta no Instagram.

"Meu coração está com o bravo povo da Ucrânia, que defende firmemente seus valores de liberdade e paz", escreveu o heptacampeão mundial.

