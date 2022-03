Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo do NBB

Flabasquete, o Flamengo, enfrenta a equipe do Corinthians hoje, terça (22/03), a partir das 20 horas (horário de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da edição 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo acontece no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

O FlaBasquete é o representante da América do Sul e está em busca do seu bicampeonato na competição. Do outro lado, o San Pablo Burgos é o atual campeão mundial e bicampeão europeu.

A partida será transmitida ao vivo no canal ESPN, para assinantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Jogadora da seleção dos EUA de basquete Brittney Griner é presa na Rússia por porte de drogas

NBA suspende Sabonis por 1 jogo por confrontar árbitro

Fortaleza BC jogará duas próximas partidas pelo NBB em Aracati

Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão do NBB

ESPN: canal por assinatura

Quando será Flamengo x Corinthians

Hoje, 22 de março (22/03), a partir das 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Corinthians

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags