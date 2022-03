Fortaleza BC jogará duas próximas partidas pelo NBB em Aracati

Após acordo com prefeitura, jogos do Carcalaion diante do Minas, no dia 27, às 11 horas, e Flamengo, dia 29, às 20 horas, serão disputados na cidade e terão ingressos gratuitos

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO (FBC) jogará as duas próximas partidas na temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB) em Aracati/CE. Após acordo com a prefeitura da cidade, o Carcalaion enfretará o 123 Minas-MG, dia 27, às 11 horas, e o Flamengo, dia 29, às 20 horas, no ginásio poliesportivo Carlos Jereissati.

Os dois jogos serão com portões abertos e terão entrada gratuita. Assim como ocorre nas partidas realizada na capital cearense, será obrigatório a apresentação do passaporte da vacina, ou seja, o cartão de vacinação contra a Covid-19, para entrar no equipamento esportivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Basq. Cearense CFO (@fortalezabasquetecearense)

Na 12ª colocação na tabela de classificação da Liga, última posição que garante vaga nos playoffs, o time comandado pelo técnico Alberto Bial precisa vencer para seguir vivo na briga pela próxima fase da competição. Com apenas nove vitórias em 26 jogos, o Carcalaion tentará fazer valer a força como mandante para derrotar o segundo (Minas) e o terceiro colocado (Flamengo) do NBB.

Tags