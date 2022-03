Jogadora da seleção dos EUA de basquete Brittney Griner é presa na Rússia por porte de drogas

A campeã olímpica americana de basquete Brittney Griner foi presa na Rússia, com acusações relacionadas a narcóticos, segundo autoridades russas e autoridades esportivas americanas, em meio a uma crise entre o Ocidente e Moscou após a invasão russa da Ucrânia.

"A USA Basketball está ciente e acompanhando de perto a situação legal enfrentada por Brittney Griner na Rússia", escreveram responsáveis da seleção dos Estados Unidos no Twitter, transmitindo sua "preocupação" com a "segurança e bem-estar" da jogadora.

Seu clube, o Phoenix Mercury, e o sindicato de jogadoras profissionais americanas (WNBPA) disseram estar "informados" sobre a situação de Brittney Griner.

Foi em fevereiro que a inspeção da bagagem de mão transportada pela atleta, que havia chegado à Rússia em um voo vindo de Nova York, teria possibilitado "confirmar a presença de material para inalação (vaping) e um líquido com cheiro particular", de acordo com o serviço de alfândega federal russo em um comunicado.

Mais tarde, um especialista conseguiu estabelecer que era óleo de cannabis, de acordo com esse comunicado.

A alfândega não revelou a identidade da mulher, mas especificou que ela é "membro da Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA) e bicampeã olímpica de basquete com a seleção americana". O histórico de Brittney Griner se encaixa nessa descrição, já que ela ganhou seu segundo ouro olímpico nos Jogos de Tóquio no ano passado.

Está exposto a uma pena entre 5 e 10 anos de prisão, segundo a mesma fonte.

Várias jogadoras da WNBA participam das ligas europeias quando não há campeonato nos Estados Unidos. Algumas delas fazem isso nas ligas russa e ucraniana.

