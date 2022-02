Super Bowl 2022 ao vivo: onde assistir à final da NFL e show do intervalo

Bengals e Rams disputarão a final da NFL. O show do intervalo do Super Bowl 2022 contará com grandes nomes do hip-hop; veja onde assistir ao vivo, data e horário

A 56ª edição do Super Bowl, maior evento de esportes do mundo, acontece neste domingo, 13 de fevereiro (13/02), a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams se enfrentam pela final de 2022 da National Football League (NFL). Enquanto o Bengals foi derrotado nas duas decisões que participou e busca seu primeiro título, o Rams venceu o torneio em 1999 e almeja conquistar o seu bicampeonato.

O show do intervalo irá contar com grandes nomes do hip-hop como Snoop Dogg e Eminem, além de rappers surdos que foram convidados por Dr. Dre. Veja onde assistir ao vivo, horário, detalhes do Show do Intervalo e últimas notícias do evento.

Data e horário do Super Bowl 2022: quando e onde acontece?



Final ocorrerá no domingo, dia 13 de fevereiro, no SoFi Stadium, na Califórnia, EUA, a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília). É a primeira vez que o evento será realizado em Los Angeles, de acordo com informações da Rolling Stone EUA.

Super Bowl 2022 ao vivo: onde assistir



O jogo e o show do Super Bowl 2022 serão transmitidos ao vivo na TV aberta pela emissora RedeTV! e, para assinantes, no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+.

Show do intervalo do Super Bowl 2022: quem vai cantar

O show de intervalo do Super Bowl 2022 será comandado por Dr. Dre e irá contar com grandes nomes do hip-hop, como: Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

A apresentação será ainda mais importante e inclusiva após o rapper Dr. Dre convidar Sean Forbes e Warren “WaWa” Snipe, que estão entre os mais importantes representantes da comunidade surda dentro do Rap, para compor o elenco do show.

A região é um dos berços do hip hop estadunidense. Somado a isso, a NFL, organizadora do Super Bowl, tenta se recuperar frente à população negra do país após protestos antirracistas em 2016. Por fim, o rapper Jay-Z, também conhecido no cenário hip hop, está diretamente envolvido com a NFL neste ano, através de sua produtora, a Roc Nation.



