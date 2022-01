Dan Reeves, lenda da NFL e bicampeão do Super Bowl, morre aos 77 anos

O ex-jogador Dan Reeves, única pessoa a atuar em vários Super Bowls como jogador e treinador, morreu neste sábado (1) aos 77 anos em sua casa em Atlanta, informou sua família.

Reeves, que morreu de complicações de uma enfermidade, jogou oito temporadas no Dallas Cowboys entre 1965 e 1972, ajudando o time a vencer o Super Bowl de 1972 e foi técnico assistente na equipe de Dallas que conquistou depois do Super Bowl de 1978.

Em seguida, passou a ser o treinador chefe de Denver Broncos, New York Giants e Atlanta Falcons, perdendo três Super Bowls com o Denver e outro com o Atlanta no Super Bowl de 1999.

No total, Reeves participou do principal evento da Liga de Futebol Americano, a NFL, nove vezes, duas como running back do Dallas, quatro vezes como treinador e três como treinador assistente do Dallas.

"Seu legado vai continuar através de seus muitos amigos, jogadores e fãs, assim como do resto da comunidade da NFL", disse em nota a família Reeves.

Reeves guiou os Broncos por 12 temporadas de 1981 a 1992, dirigindo o crescimento de John Elway até ele se tornar um quarterback de destaque na NFL.

"O mundo do futebol americano perdeu um grande treinador e homem hoje com Dan Reeves", disse Elway em um comunicado. "Sou grato a Dan e sei que seu legado neste jogo continuará vivo".

Reeves estreou nos Giants de 1993 a 1996 e no Atlanta de 1997 a 2003, compilando um recorde na NFL de 190-165, com dois empates em 23 temporadas como treinador chefe da NFL. Suas equipes chegaram aos playoffs nove vezes.

