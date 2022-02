Astro do futebol americano Tom Brady confirma sua aposentadoria

O americano Tom Brady, considerado o melhor jogador da história da liga de futebol americano da NFL, confirmou sua aposentadoria do esporte nesta terça-feira, encerrando uma lendária carreira de 22 temporadas.

O icônico quarterback do Tampa Bay Buccaneers, de 44 anos, fez o anúncio via Instagram.

Detentor de um recorde de sete Super Bowls, Brady disse que está deixando o esporte depois de decidir que não poderia mais assumir o "compromisso competitivo" para continuar.

"Sempre acreditei que o futebol americano é uma proposta total: se não houver 100% de comprometimento competitivo, você não terá sucesso, e o sucesso é o que eu amo tanto no nosso jogo", escreveu Brady.

"A cada dia um desafio físico, mental e emocional que me permitiu maximizar meu potencial. É difícil para mim escrever, mas aqui vai: não assumirei mais esse compromisso competitivo", anunciou.

"Adorei minha carreira na NFL e agora é a hora de concentrar meu tempo e energia em outras coisas que exigem minha atenção", disse ele.

O anúncio de Brady encerra dias de especulações sobre o fim iminente de sua carreira, desencadeada após a eliminação dos Buccaneers nos playoffs.

Casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, Brady antecipou após aquela derrota que as questões familiares seriam decisivas na hora de decidir seu futuro.

No sábado, a ESPN anunciou que o quarterback encerraria sua carreira, mas naquele dia Brady não fez nenhum comentário público, e outras mídias relataram que ele havia contatado aos 'Bucs' garantido ao time que ainda estava refletindo.

Em sua mensagem desta terça-feira, na qual não menciona os Patriots, time pelo qual jogou por duas décadas, ele não confirma se continuará ligado ao futebol americano.

"O futuro é emocionante. Tenho a sorte de ter co-fundado empresas incríveis (...) e estou animado de ajudar a fazê~las crescer. Mas como serão meus dias, é um trabalho em andamento. Como eu disse antes, eu 'vou seguir dia após dia", disse ele.

A decisão de Brady gerou inúmeras reações nesta terça-feira, inclusive do comissário da liga Roger Goodell, que disse que ele será lembrado "como um dos maiores que já jogaram na NFL".

"Um competidor e líder incrível, sua carreira estelar é notável por sua longevidade, mas também pela excelência que demonstrou ano após ano", escreveu Goodell em um comunicado.

Desde que foi selecionado em um surpreendente 199º lugar no Draft de 2000, Brady liderou a dinastia dos Patriots em seis títulos do Super Bowl, todos sob o comando de seu mentor, Bill Belichick.

Em 2020, o quarterback deixou a franquia de sua vida para se juntar aos Buccaneers, que era um dos times mais fracos da NFL e não chegava aos playoffs desde 2007.

Quando poucos esperavam que ele voltasse ao topo, Brady levou os 'Bucs' a um novo título do Super Bowl contra o Kansas City Chiefs em 2021, aos 43 anos.

"Minha carreira como jogador tem sido uma jornada tão emocionante, muito além da minha imaginação e cheia de altos e baixos", disse Brady nesta terça-feira.

Agora, aposentado, "penso em todos os grandes jogadores e treinadores com quem tive o privilégio de jogar e enfrentar - a competição foi feroz e profunda, EXATAMENTE DO JEITO QUE GOSTAMOS", acrescentou.

Um de seus grandes rivais durante anos, o quarterback Peyton Manning, parabenizou Brady nesta terça.

"Foi uma honra e um privilégio competir contra ele em campo e eu realmente aprecio nossa amizade fora de campo. Sempre admirei e respeitei sua competitividade, dedicação, disciplina e compromisso de ser o melhor", escreveu Manning em uma mensagem.

Com sete títulos e 10 participações no Super Bowl, mais do que qualquer franquia da NFL, Brady ainda levou Tampa a um retrospecto de 13 vitórias e 4 derrotas na atual temporada regular.

O sonho de Brady de um oitavo campeonato acabou no dia 23 de janeiro com a derrota por 30 a 27 na rodada divisional diante dos Rams, na qual o 'quarterback' quase protagonizou uma nova virada milagrosa depois de estar perdendo por 27 a 3 no terceiro quarto.

Brady chegou a Tampa "como o maior jogador de todos os tempos" e "estabeleceu o padrão e ajudou a criar uma cultura que levou nosso time ao topo da montanha", disse o técnico dos Bucs, Bruce Arians.

Brady deixa a NFL com um total de três prêmios de MVP (Most Valuable Player, jogador mais valioso), 15 eleições para o Pro Bowl (Jogo das estrelas) e como líder da história em passes completos (7.263 de 11.317 tentativas), jardas aéreas (84.520) e passes para touchdown (624).

