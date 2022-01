Whindersson x Logan Paul: as provocações seguem com participação de Popó

Depois de Whindersson Nunes e o boxeador Acelino 'Popó' Freitas se enfrentarem em uma luta semiprofissional que terminou em empate na madrugada de hoje, segunda-feira, 31, o youtuber norte-americano Logan Paul aceitou lutar contra o humorista. Por meio do Twitter, Logan respondeu o desafio proposto por Whindersson após o fim da luta no Fight Music Show e ainda respondeu à provocação de Popó.

Sobre o assunto Whindersson Nunes realiza leilão com roupas de famosos para ajudar a Bahia

Ex de Whindersson faz homenagem no programa do Faustão: "Amo você"

Após luta contra Whindersson, Popó chega a 2 milhões de seguidores

Após a proposta de Whindersson, Logan Paul escreveu no Twitter: "Querido Whindersson, eu aceito seu desafio. Continue treinando". O humorista respondeu logo em seguida, confirmando o confronto: "Let’s do it" (vamos nessa).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Acelino Popó, tetracampeão mundial, também participou das provocações depois de parabenizar Whindersson por seu desempenho na luta. "Te dei golpes contundentes. E você seguiu em frente… como um campeão! Coração é tudo! Uma honra. Será que Logan Paul vai continuar correndo de você?", escreveu Popó. "Popo seu c#$@, você bateu em um comediante!", respondeu Logan.

"Comédia vai ser o show que Whindersson vai fazer logo após te nocautear, Logan Paul!! A primeira coisa que o boxe ensina é respeito! Você só prova que não aprendeu nada. Tá mais para brigador de rua do que um lutador. Se liga!!", finalizou Popó.

Whindersson x Logan Paul: as provocações continuam

As provocações entre o humorista brasileiro e o youtuber norte-americano continuam rendendo e Whindersson Nunes já aproveitou para pedir que Popó o treine para o confronto, o qual intitulou de "guerra".

"Com muita honra, Whindersson, vou reforçar sua competente equipe neste confronto épico! Preparar a máquina para nocautear! Nesta guerra estaremos juntos, do mesmo lado do ringue… e conosco a força e a energia de mais de 200 milhões de brasileiros! Isso é esporte! Isso é o boxe!", respondeu Popó.

O youtuber americano já chegou a fazer uma luta de exibição com Floyd Mayweather no ano passado, que também não teve vencedor, além de já ter lutado profissionalmente contra o britânico Olajide Olatunji, conhecido como KSI, e ter perdido para ele. Do outro lado, Whindersson começou no esporte há cinco anos e seu combate contra o Popó foi o primeiro.

Tags