Fortaleza ajusta o elenco para cinco competições que disputará em 2022

Após o encerramento da temporada 2021, o Fortaleza já se prepara para o próximo ano. O Tricolor tem 12 atletas com vínculo até o final deste mês e deve iniciar planejamento para 2022 abrindo espaço na folha salarial. Com cinco competições para disputar, entre elas a Copa Libertadores, é necessário reforçar o elenco e alguns jogadores não devem permanecer.

Apesar da diretoria tricolor informar que as situação dos atletas ainda serão discutidas internamente, já existe o entendimento sobre quem irá ficar e quem sairá. Dos jogadores com contrato até o final deste ano, a dupla Marcelo Benevenuto e Éderson encabeça a lista dos que interessam ao Tricolor.

O Leão já tem um acerto encaminhado com o Botafogo-RJ e a definição pela permanência do defensor está próxima. A negociação com o Corinthians para contratar o volante está mais distante. O jogador desperta interesse do marcado internacional e o Timão aguarda uma proposta de um clube do exterior na próxima janela de transferências.

Os meias Matheus Vargas, Lucas Lima e o goleiro Marcelo Boeck também agradam. Porém, ainda têm situação indefinida e dependem de novas negociações

Com opção de compra fixada em R$ 1 milhão, o volante Jussa também interessa. O clube já pagou R$ 150 mil e se prepara para pagar o montante restante ao Oeste-SP, detentor do jogador. Os meias Matheus Vargas, Lucas Lima e o goleiro Marcelo Boeck também agradam. Porém, ainda têm situação indefinida e dependem de novas negociações.

Sem espaço nesta temporada, Jackson, Osvaldo, Daniel Guedes e Gustavo Blanco não terão seus contratos renovados. O lateral-direito, inclusive, já se despediu do clube em postagem nas redes sociais. Carlinhos e Edson Cariús, emprestados ao Botafogo e ao Ferroviário, respectivamente, também estão fora dos planos.

