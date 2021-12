Fortaleza x Bahia marca a 30ª vez que renda de jogo no Castelão supera R$ 1 milhão

Despedida do Tricolor do Pici na temporada teve a presença de 51.125 tricolores, com recorde de público e renda no estádios cearenses em 2021

A despedida do Fortaleza em jogos oficiais na temporada histórica vivida pelo clube registrou diversos recordes para o Tricolor do Pici. Na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, o Tricolor do Pici garantiu a melhor posição de um clube nordestino na Série A do Brasileiro por pontos corridos, além do maior público e maior renda em jogos disputados nos estádios cearenses em 2021. A partida contra o Esquadrão marcou a 30ª vez que renda de jogo no Castelão superou R$ 1 milhão.

Com os 51.125 presentes na arena, o Fortaleza arrecadou R$ 1.132.252,00 e superou os R$ 806.595,00 registrados no empate por 0 a 0 entre Ceará e América-MG, maior apurado do ano até então. A renda da partida entre os tricolores foi a 22ª maior da história do Gigante da Boa Vista.

Sobre o assunto Marcelo Paz é reeleito presidente do Fortaleza por mais três anos

Marcelo Paz confirma interesse do Fortaleza em Gilberto, do Bahia

Lateral-direito Daniel Guedes se despede do Fortaleza e deve retornar ao Santos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vez que a renda na Arena Castelão ultrapassou R$ 1 milhão, foi na eliminação do Tricolor do Pici na Copa Sul-Americana 2020. Na ocasião, o Fortaleza venceu o Independiente-ARG por 2 a 1, mas acabou eliminado no critério do gol marcado fora de casa. O confronto internacional teve 52.552 torcedores presentes e registrou renda de R$ 1.330.879,00.

A maior renda já registrada no estádio também é do Fortaleza e foi registrada em 2015. Na ocasião, 63.903 tricolores assistiram o empate sem gols entre o Leão e o Brasil de Pelotas, que resultou em mais um ano do time cearense na Série C do Campeonato Brasileiro. A arrecadação da partida foi de R$ 2.582.575,00.

Confira o ranking das 30 maiores rendas registradas em jogos de clubes na Arena Castelão

1ª) Fortaleza 0x0 Brasil de Pelotas-RS - R$ 2.582.575 (Série C 2015)

2ª) Fortaleza 1X1 Juventude-RS - R$ 2.356.087 (Série C 2016)

3ª) Ceará 0x3 Flamengo-RJ - R$ 2.119.235 (Série A 2019)

4ª) Fortaleza 1x1 Macaé-RJ - R$ 1.981.117 (Série C 2014)

5ª) Ceará 2x1 Bahia-BA - R$ 1.807.162 (Copa do Nordeste 2015)

6ª) Fortaleza 1x2 Flamengo-RJ - R$ 1.716.409 (Série A 2019)

7ª) Ceará 0x3 Flamengo-RJ - R$ 1.636.160 (Série A 2018)

8ª) Ceará 1x1 Sport-PE - R$ 1.476.187 (Copa do Nordeste 2014)

9ª) Ceará 1x0 ABC-RN - R$ 1.461.839 (Série B 2017)

10ª) Fortaleza 2x1 Independiente-ARG - R$ 1.330.879 (Copa Sul-Americana 2020)

11ª) Fortaleza 2x0 Tupi-MG - R$ 1.318.576 (Série C 2017)

12ª) Fortaleza 1x0 Paysandu-PA - R$ 1.292.382 (Série B 2018)

13ª) Ceará 0x3 São Paulo-SP - R$ 1.287.676 (Copa do Brasil 2015)

14ª) Fortaleza 1X2 CSA-AL - R$ 1.287.583 (Série C 2017)

15ª) Ceará 0x1 ASA-AL - R$ 1.266.417 (Copa do Nordeste 2013)

16ª) Fortaleza 4x1 Juventude-RS - R$ 1.249.237 (Série B 2018)

17ª) Ceará 1x0 Macaé-RJ - R$ 1.240.494 (Série B 2015)

18ª) Ceará 0x0 Vasco-RJ - R$ 1.231.465 (Série B 2016)

19ª) Ceará 2x2 Palmeiras-SP - R$ 1.216.647 (Série B 2013)

20ª) Ceará 3x1 Internacional-RS - R$ 1.199.354 (Copa do Brasil 2014)

21ª) Ceará 2x2 Fortaleza - R$ 1.169.467 (Campeonato Cearense 2015)

22ª) Fortaleza 2x1 Bahia-BA - R$ 1.132.252 (Série A 2021)

23ª) Ceará 0x0 Vasco-RJ - R$ 1.128.494 (Série A 2018)

24ª) Ceará 2x0 São Paulo-SP - R$ 1.118.960 (Série A 2010)

25ª) Ceará 2x1 Corinthians-SP - R$ 1.100.839 (Série A 2018)

26ª) Ceará 2x2 Flamengo-RJ - R$ 1.078.080 (Série A 2010)

27ª) Ceará 1x1 Guarany de Sobral - R$ 1.064.554 (Campeonato Cearense 2013)

28ª) Ceará 2x0 Paysandu-PA - R$ 1.026.630 (Série B 2017)

29ª) Fortaleza 1x0 Uniclinic - R$ 1.014.838 (Campeonato Cearense 2016)

30ª) Ceará 0x1 Fortaleza - R$ 1.013.559 (Campeonato Cearense 2019)

Tags