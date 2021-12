Atlético-MG goleia o Athletico-PR e encaminha título da Copa do Brasil

O Atlético-MG está com uma mão na taça da Copa do Brasil. Neste domingo, o Galo goleou o Athletico Paranaense por 4 a 0, no Mineirão, no primeiro jogo da final da competição. Os gols do triunfo foram marcados por Hulk, de pênalti, Keno e Eduardo Vargas, duas vezes.

O primeiro tempo foi dominado pelo Atlético-MG, que foi para o intervalo com uma confortável vantagem. Hulk converteu pênalti assinalado após Léo Cittadini bloquear cruzamento com o braço, e Keno ampliou após boa jogada individual e chute de fora da área.

O cenário da etapa final não foi diferente. O Galo não tirou o pé do acelerador e seguiu mandando no jogo, com Vargas entrando na vaga de Diego Costa e marcando os dois gols que sacramentaram a vitória.

A partida de volta entre Atlético-MG e Athletico Paranaense acontece na quarta-feira da semana que vem, às 21h30, na Arena da Baixada. Vale lembrar que não há o critério do gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil.

O jogo - O Galo começou imprimindo um ritmo forte e levou perigo duas vezes nos minutos iniciais. Primeiro, Jair lançou Diego Costa, que invadiu a área e finalizou para fora. Na sequência, Santos saiu jogando errado e jogou em cima de Diego Costa, que tocou para Hulk, e o camisa 7 tocou de cabeça. Thiago Heleno tirou em cima da linha e afastou.

Aos 20 minutos, o árbitro assinalou pênalti após Léo Cittadini bloquear cruzamento com o braço dentro da área. Na cobrança, Hulk mandou no canto esquerdo e abriu o placar no Mineirão.

11 minutos depois, o Galo ampliou com Keno. Após boa jogada do time pela direita, Zaracho tocou para o atacante, que fintou dois adversários e finalizou no canto, marcando um belo gol.

O Athletico apareceu com perigo apenas após os 40 minutos. Primeiro, Terans cobrou falta no ângulo esquerdo, exigindo bela defesa de Everson. Na sequência, Nikão bateu escanteio e Erick cabeceou no meio do gol.

Segundo tempo

Aos 10 minutos da etapa final, o Atlético-MG chegou ao terceiro. Thiago Heleno saiu jogando errado, Hulk dominou e finalizou, colocando Santos para trabalhar. O goleiro, no entanto, soltou nos pés de Vargas, que apenas teve o trabalho de empurrar para as redes.

Aos 23 minutos, veio o quarto. Em contra-ataque, Hulk tabelou com Nacho e cruzou rasteiro. Zaracho furou a bola, que ficou oferecida para Vargas, e o atacante chegou batendo de primeira para marcar.

Tchê Tchê chegou a assustar na reta final do jogo, finalizando de fora e parando em defesa de Santos. Depois, Hulk ainda saiu na cara do goleiro e tocou por cima, mandando para fora. Sem sofrer defensivamente, o Galo administrou a goleada até o apito final.

