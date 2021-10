Fluminense ameniza comentário de Fred em post de Maurício Souza sobre demissão

Centroavante do Fluminense, Fred gerou polêmica ao comentar postagem do jogador de vôlei Maurício Souza após demissão por comentários homofóbicos

Após ser demitido do time de vôlei do Minas Tênis Clube por ter feito postagens homofóbicas, Maurício Souza publicou um post nas redes sociais se pronunciando sobre a demissão e culpando a "turma da lacração". O atacante Fred, do Fluminense, comentou na postagem e prestou apoio ao campeão olímpico.

"Que loucura! Deus te abençoe!”, escreveu Fred.

Em meio à repercussão do comentário do centroavante Fred, o Fluminense se pronunciou através de nota divulgada pelo GE. O clube diz que "o atacante respondeu apenas à mensagem do desligamento do atleta Maurício Souza do Minas Tênis Clube se solidarizando por sua demissão".

O comentário de Fred é visto como contraditório às ações que o time carioca vem promovendo neste ano, como campanhas de combate ao racismo, ações pela prevenção de suicídio e apoio à diversidade sexual. Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, em partida entre Fluminense e Corinthians, o zagueiro Nino foi a campo com o número 24 estampado na camisa e a braçadeira de capitão colorida com as cores do arco-íris.



Além do atacante do Tricolor carioca, o volante do Palmeiras, Felipe Melo, e o ex-jogador do Vasco, Sousa, também comentaram a postagem de Maurício e demonstraram apoio ao jogador.

Fred absolvido

Fred foi absolvido por unanimidade pela quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, 29, após denúncia de agressão cometida contra o atleta Ronald, do Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Por Paulo André Sales

