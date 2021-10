eFootball 2022: com recorde de rejeição, aparência dos jogadores vira meme

Após dois anos sendo desenvolvido, o eFootball 2022, da Konami, foi lançado hoje, quinta-feira (30/09), e não agradou em nada os gamers. A repercussão da nova versão se resumiu em críticas aos bugs e à performance do jogo, além da aparência desfigurada dos jogadores que rendeu meme nas redes sociais, principalmente do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo.

Em apenas um dia de lançamento, o jogo de futebol da Konami já conquistou o pior índice de avaliação entre todos os games na Steam. Com menos de 9% de aprovação do público, a rejeição do eFootball superou a do reprovado FlatOut 3, jogo de corrida lançado em 2011 e que tem apenas 13% de aprovação.

Entre as principais falhas do sucessor da série Pro Evolution Soccer (PES), estão: gráficos de baixa qualidade com faces bizarras, desaparecimento de jogadores na partida, atletas deslizando em campo, juiz afundado no gramado, entre outros.

Inicialmente, o game possui duas opções de jogo: uma offline, na qual o jogador pode enfrentar a inteligência artificial (máquina) ou um amigo presencialmente; e uma online, sendo um matchmaking aleatório com direito a crossplay entre plataformas da mesma marca. Haverá também eventos semanais utilizando times pré-definidos com GP como recompensa.

Além disso, o jogo irá passar por uma atualização em novembro, trazendo mais de 600 clubes licenciados, o modo Creative Teams e a Creative League, entres diversas outras novidades.

