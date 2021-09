Startup Amar.Elo divulga podcasts sobre saúde mental

A startup Amar.Elo Saúde Mental, plataforma do Hospital Nosso Lar, lança série de podcasts intitulada “Um toque de Amar.Elo”, que está disponível nas principais plataformas de streamings. Os podcasts têm a proposta de ser mais um espaço de bate-papos e interações importantes sobre temáticas que envolvem a saúde mental e seus diversos desdobramentos nas rotinas das pessoas.



Com o intuito de pincelar um pouco mais de Amar.Elo na população, o primeiro podcast da série busca atingir o máximo de pessoas com a mensagem de ser elo entre cuidado, saúde mental e bem-estar. Neste primeiro episódio, a jornalista Gabriella Maciel entrevista Aleks Mesquita e Lorena Soares, CEO e COO do projeto, respectivamente.

“Neste primeiro momento, contamos a história do surgimento da startup Amar.Elo e nossas metas e planos para o futuro da saúde mental no Brasil. Percebemos que os cuidados com a saúde mental estão em foco e queremos entender o porquê, mas, além disso, queremos aproveitar esta oportunidade para trazer ainda mais para o debate a importância de falar sobre o tema”, Aleks Mesquita, CEO do Amar.Elo Saúde Mental.

Durante os oito episódios que já foram divulgados nas plataformas de streamings de podcast, o “Um toque de Amar.Elo” busca trazer temáticas como a comunicação não violenta, psicofobia no trabalho, procrastinação pessoal e profissional, psicofobia é crime, normalização da saúde mental e a maternidade real. Todas as sextas-feiras é divulgado um novo episódio nas plataformas.



Sobre o Amar.Elo



A Startup Amar.Elo, fruto da parceria com o Hospital Nosso Lar, foi criada em setembro do ano passado e tem como objetivo se tornar uma plataforma de referência no cuidado à saúde mental. Com o propósito de cuidar além da tela, o Amar.Elo por ser acessado por meio do site www.amarelosaudemental.com.br. Para marcar uma consulta, basta acessar o site e clicar na aba que fica do lado direito da tela, onde a pessoa será conduzida para uma página que será realizado o agendamento.

