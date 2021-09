Flamengo e Grêmio duelam pela Copa do Brasil em busca de vaga na semifinal

No jogo de ida, na Arena do Grêmio, os cariocas golearam por 4 a 0. Os gols foram marcados por Bruno Viana, Rodinei, Vitinho e Michael

Em meio a uma polêmica sobre a presença de público nas arquibancadas do Maracanã, Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 21h30min, para decidir o adversário do Athletico-PR em uma das semifinais da Copa do Brasil.

A vantagem rubro-negra é considerável. No jogo de ida, na Arena do Grêmio, os cariocas golearam por 4 a 0. Os gols saíram todos no segundo tempo, mesmo após a expulsão do lateral Mauricio Isla no fim da primeira etapa. O zagueiro Bruno Viana, o lateral Rodinei e os atacantes Vitinho e Michael balançaram as redes em Porto Alegre.

O atual bicampeão brasileiro se classifica até se perder por três gols de diferença no Rio de Janeiro. Ao Tricolor Gaúcho só uma vitória por cinco ou mais gols de saldo interessa. Caso os gremistas igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Ao contrário da Libertadores, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

Público polêmico

A presença de público no jogo desta quarta-feira foi garantida por liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) favorável ao Flamengo, que obteve liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para mandar três partidas com torcedores nas arquibancadas, que servirão como eventos-teste. Para o duelo contra o Grêmio, a capacidade autorizada no Maracanã é de quase 24,8 mil lugares (35% do total).





