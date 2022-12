Redação nota 1000 Enem: como conseguir a nota máxima?

A redação do Enem representa 20% da nota, em média. Veja como se dar (muito bem) no exame

A prova do Enem é a porta de entrada para diversas instituições públicas de ensino superior. A redação, sua única parte discursiva, vale 20% da média final que é aplicada nos sistemas de classificação, e uma nota 1000 na redação Enem pode agregar até 200 pontos a mais na média, sendo que o critério pode mudar de acordo com a instituição e o curso escolhidos.

Continue a leitura desta matéria e veja quais os caminhos que podem levar a tão almejada nota máxima. Também saiba quais os possíveis temas da redação do Enem 2022.

Quer ver mais matérias sobre o Exame Nacional do Ensino Médio? Visite o Portal do Enem do O POVO e leia mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Redação nota 1000 Enem: estrutura do texto

A redação do Enem tem um estilo próprio, uma estrutura que é estudada em colégios e cursinhos preparatórios para o exame em todo o Brasil. A divisão da estrutura é uma forma de facilitar a construção do texto e organizar as ideias no corpo da redação.



Redação dissertativa argumentativa: introdução

A introdução de uma redação é uma das partes mais importantes de todo o texto. Isso porque é ela que irá criar o tom da redação; se é mais crítica ou analítica, se usa mais dados ou citações famosas, entre outros tipos. Toda introdução precisa de uma tese.

A tese de uma redação dissertativa-argumentativa é uma frase, um posicionamento frente à proposta de redação, que irá guiar as outras duas partes do texto: o desenvolvimento e a conclusão.

A tese deve vir ao final da conclusão, servindo como gancho para o desenvolvimento do texto. Uma boa tese é direta, concisa, clara, e vai de encontro ao tema, além de ser, de certa forma, uma prévia do que há por vir na redação.

Exemplos de teses: “A partir desse contexto, não se pode hesitar – é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população.” (Enem 2021)

“Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem.” (Enem 2021)



Redação dissertativa argumentativa: desenvolvimento e argumentação

O corpo do texto da redação se sustenta por conta da base. Ou seja, é no desenvolvimento e na argumentação que quem escreve a redação deve construir as bases para que a tese (que fica na introdução) e a proposta de intervenção (que fica na conclusão) façam sentido.

Uma parte essencial do desenvolvimento, geralmente dividido em dois ou três parágrafos, é a exposição do repertório sociocultural. Repertório são todas as referências que o escritor da redação pode fazer a assuntos fora do texto; de certa forma, é uma das únicas partes da redação onde é possível se desviar um pouco do tema.

A parte argumentativa é o momento de fazer a justificativa. É a hora de explicar os argumentos, o porquê de concordar com eles, e como eles se relacionam com a tese e a proposta. Cada parágrafo do desenvolvimento (geralmente dividido em duas partes), pode ser dedicado para um argumento que vai ser defendido.



Redação dissertativa argumentativa: conclusão e proposta de intervenção

O propósito da conclusão, além da sumarização dos pontos delineados ao longo do texto, é também de apresentar o último requisito da redação do Enem: a proposta de intervenção. Essa particularidade da prova, que adota o modelo dissertativo-argumentativo, serve para incentivar os candidatos a pensar de forma prática sobre como resolver as questões e pendências da sociedade brasileira.

Exemplos de propostas de intervenção:

“Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um Projeto Nacional de Incentivo à Identidade Civil, o qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas, divulgadas pela mídia socialmente engajada, que expliquem sobre a importância do registro oficial para garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo, a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação.” (Enem 2021)

“(...) Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um Projeto Nacional de Acesso à Certidão, a qual irá promover, nas escolas públicas de todos os 5570 municípios brasileiros, debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia.” (Enem 2021)



Dicas para a redação nota 1000 Enem

Para fazer uma boa prova, certas preparações são imprescindíveis para otimizar a quantidade de tempo que o vestibulando passa na redação. É importante lembrar sempre que a redação é uma prova em duas partes: primeiro se faz o rascunho, e então se passa o texto a limpo, tomando muito cuidado com erros ortográficos, rasuras, a legibilidade da caligrafia e a organização do texto na folha. Existe um limite no uso de linhas na prova: no mínimo 7, e no máximo 30.

Veja algumas dicas do OPOVO para alcançar a nota 1000 na redação Enem, sem comprometer as outras provas do exame:

Use as palavras-chave presentes no tema



As palavras chaves são as que determinam os eixos principais do tema. Usando as palavras-chave ao longo da redação, se cumpre uma das mais importantes regras da prova, que é corrigida com muita rigidez: o não tangenciamento.

Tangenciar o tema é a mesma coisa que fugir do seu escopo. Se você sair do tema proposto, sua redação pode ser zerada. É isso mesmo, não fugir do tema é uma das regras mais importantes da redação do Enem, e descumpri-la pode causar o anulamento total da sua nota da prova escrita.

Veja algumas análises de temas anteriores da redação Enem e suas palavras-chave:

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

P-C: “Cidadania”, “invisibilidade”, “registro”, “Brasil”

2020: O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil

P-C: “desigualdades” “regiões do Brasil”

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

P-C: “democratização” “cinema” “Brasil”



Repertório legítimo e produtivo



Para dar apoio aos argumentos utilizados ao longo do texto, o repertório sociocultural aplicado na redação deve ser de qualidade, e precisa seguir a linha dos direitos humanos, do respeito às diferenças, e da visão plural da sociedade.

O repertório não precisa ser utilizado somente no meio da redação. Pelo contrário, algumas das redações que atingiram a nota 1000 na redação Enem, começam com citações da Constituição Federal ou referências às obras de artes de grandes pintores como Cândido Portinari, entre outras.



Organize sua redação



Fazer uma redação organizada não quer dizer deixar todos os seus pontos como se estivessem em lista; organizados por ordem alfabética ou algo do tipo. Os parágrafos devem ter início, meio e fim. No início, se introduz a questão que irá ser discutida. No meio, informações podem ser apresentadas ou contextualizadas. Por fim, na última frase, deve-se resumir o que foi dito e apresentar uma conclusão.



Use conectivos



Existem alguns macetes para conseguir a tão sonhada nota 1000 na redação Enem. A melhor forma de conectar os parágrafos e não deixá-los soltos, dando a impressão de que não existe uma continuidade no texto, é usar e abusar dos conectivos.

Veja uma lista dos diversos conectivos que podem ser utilizados no início de cada parágrafo, separados a partir da conotação que atribuem ao texto:

Semelhança, comparação:

-Igualmente

-Da mesma forma

-Assim também

-Analogamente

Adição, continuação:

-Além disso

-Ademais

-Outrossim

-Por outro lado

Oposição, contraste:

-Pelo contrário

-Contudo

-Todavia

-Entretanto

Explicação:

-Por consequência

-Por conseguinte

-Como resultado

-Em virtude de

Tempo:

-Em seguida

-Por fim

-A princípio

-Desde que

-Atualmente



Releeia



Ao terminar o rascunho, é imprescindível a releitura da redação, de forma minuciosa e atenta. O momento de passar a redação a limpo deve ser calmo e preciso, pois quaisquer erros de gramática, separação silábica, caligrafia ou rasuras podem ser punidos pelo corretor.

Portanto, ao finalizar seu rascunho, tire alguns minutos para relê-lo uma ou duas vezes. Lembre-se também que a pontuação faz parte da gramática; por isso, pratique vírgulas e pontos finais, garanta 200 pontos na competência 1 e conquiste a nota 1000 na redação Enem!

A redação do Enem deve ser do gênero dissertativa-argumentativa, com uma tese na introdução e uma proposta de intervenção na conclusão. (Foto: Agência Brasil)





Redação nota 1000 Enem: possíveis temas 2022



Adivinhar o tema da redação do Enem é uma questão muito comentada ao longo dos meses de preparação para o exame nacional. Tentar prever o tema que será abordado funciona como uma forma de elaborar previamente textos com argumentos, repertórios, tese e proposta de intervenção que possam ser aprimorados até o dia da prova.

Veja aqui alguns possíveis temas coletados pelo OPOVO, que podem ser cobrados na redação do Enem:



Impactos da Covid 19 na educação



Após dois anos de pandemia, a estrutura do ensino no Brasil se encontra profundamente comprometida. Seja em relação ao aprendizado, ao acesso à internet ou a materiais tecnológicos, como smartphones e computadores, ou à situação de socialização de alunos, um dos maiores propósitos do ambiente escolar, os impactos da pandemia na educação foram profundos.

De acordo com o Censo Escolar de 2021, a taxa de abandono do ensino médio mais que dobrou de 2020 para 2021. E as diferenças são também regionais - no Norte do Brasil, a taxa de abandono escolar por alunos do ensino médio foi de mais de 10%, mais que o dobro da média nacional, de 5%. Em 2020, esse número estava em 2,3%.

A redação do Enem pode cobrar um tema relacionado aos prejuízos que a Covid-19 causou na educação básica do Brasil. Como recuperar as perdas educacionais de dois anos de educação à distância? Como sanar as diferenças regionais do Brasil em relação ao acesso à internet e a materiais didáticos digitais? Como preparar professores para um cenário escolar cada vez mais virtual? Essas são possíveis problemáticas a serem abordadas na redação do Enem.



Voto e democracia



No Brasil, o voto é obrigatório. Todos os cidadãos brasileiros com mais de 18 anos e menos de 70 são obrigados a votar e exercer seus direitos e deveres democráticos. Quem tem 16 anos, porém, pode optar por fazer seu cadastro eleitoral mais cedo e participar das eleições.

Qual é a importância de votar e fazer parte do processo democrático? Em quais países a representatividade política é mais alta ou mais baixa do que no Brasil? Quais são os passos que o governo e a sociedade civil podem tomar para aumentar o nível de satisfação dos eleitores com seus eleitos? Essas são algumas das problemáticas que podem ser abordadas se esse for o tema da redação do Enem 2022.



Conexão 5G



O 5G é a evolução do sinal de dados móveis disponibilizado pelas operadoras de telefonia do Brasil, que a partir de julho de 2022 está disponível para os usuários em pelo menos 15 capitais. O acesso chega mais de três anos após o início da distribuição do sinal em outros países, devido às normas regulatórias do Brasil.

A chegada da tecnologia, que substituiu o 4G, superando-o em velocidade por quase oito vezes, esteve cercada de polêmicas sobre a origem do sinal e questões geopolíticas envolvendo o governo chinês e os países ocidentais. Pautas de tecnologia também são bastante cotadas, por envolverem também economia, política e sociedade.



Representação feminina na política



Apesar de as mulheres serem a maioria demográfica no país, a representação feminina na política brasileira ainda é muito baixa. Nas eleições gerais de 2022, 302 mulheres foram eleitas para o serviço público, juntando todas as posições disputadas. Já os homens conquistaram 1.394 assentos legislativos e executivos; o número representa 4,6 vezes a quantidade de mulheres. Se arredondamos essa quantia, dá 5, ou seja, as mulheres são quase 52% da população total mas somente um quinto do poder público.

Como ampliar a participação feminina de forma efetiva? Quais críticas e reformas podem ser feitas à “cota feminina” dos partidos? Como o Fundo Eleitoral pode fomentar candidaturas femininas e incentivar mulheres a participarem da política? Tais questionamentos podem ser abordados na redação.



Educação Financeira



A educação financeira é um assunto com boa probabilidade de cair na redação do Enem 2022, por ser “não polêmico”; ao longo dos últimos quatro anos, a prova do Enem optou por não abordar temas mais politizados no tema da redação. Não existe fomento à educação financeira na grade curricular do ensino no Brasil; de forma possivelmente correlata, o relatório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que 79,3% das famílias brasileiras estão endividadas, e 30% estão em situação de inadimplência, que é quando o endividamento vai se acumulando ao longo dos meses.

Como prevenir situações de endividamento e inadimplência no futuro ao investir na educação financeira no presente? Como melhorar o rendimento do dinheiro e do salário do brasileiro médio ao investir no gasto consciente? Como lidar com questões de defasamento salarial, desrespeito às normas trabalhistas, e exploração do trabalhador ao mesmo tempo em que se pensa na diminuição das dívidas? Se esse for o tema da redação, estas problemáticas podem ser tratadas.



Desenvolvimento sustentável



Acontece, entre os dias 7 e 18 de novembro de 2022, a COP 27, cúpula anual sobre o clima que está sendo sediada no Egito, e reúne os líderes mundiais para debater e estruturar ações concretas para o desenvolvimento sustentável dos países. O Brasil está sendo representado pelo atual presidente eleito, Luís Inácio “Lula” da Silva, e é um dos grandes expoentes da questão da preservação ambiental, devido à importância da Amazônia para o ecossistema global.

Outra representante local é a governadora do Ceará, Izolda Cela, que viajou ao Egito para conversar com investidores e figuras políticas sobre o hidrogênio verde e a energia sustentável. O Porto do Pecém é o primeiro hub de hidrogênio verde do Brasil, e já existem mais de 25 contratos de entendimento entre o governo do Ceará e empresas estrangeiras para o desenvolvimento de usinas para a produção do recurso energético, considerado um dos mais limpos que existem.

Estudantes de todo Brasil fazem o segundo dia de prova do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



Conclusão

A missão de conseguir uma nota 1000 na redação do Enem, apesar de intimidadora, não é um bicho de sete-cabeças. Com clareza, concisão e objetividade, é possível fazer uma prova boa e sem desperdiçar tempo; a estrutura já formada da redação (introdução, desenvolvimento e conclusão) é uma aliada do vestibulando. Para fazer uma boa prova na redação do Enem, o mais importante é, assim como no resto da prova, ter cuidado com o tempo e manter a calma!

Quer ver mais matérias sobre o Enem? Então visite o nosso Portal do Enem 2022 e confira mais artigos sobre o exame.