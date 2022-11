Enem 2022: gabarito oficial das provas é divulgado; confira

O gabarito oficial das provas do Enem foi divulgado hoje, quarta-feira (23/11), e pode ser conferido pelo site do Inep; confira

O gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio foi divulgado hoje, quarta-feira (23/11), e pode ser conferido pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Apesar do gabarito oficial estar disponível, os candidatos ainda não conseguem saber seu desempenho real no exame. Isso porque o Enem utiliza como método de correção a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e, com isso, as notas variam de acordo com os acertos e erros em cada questão das provas.

As notas individuais oficiais estão previstas para serem divulgadas no dia 13 de fevereiro de 2023.

Enem 2022: VEJA como usar as notas da prova

Gabarito oficial Enem 2022: onde conferir?

O gabarito oficial do Enem pode ser conferido por meio do site oficial do Inep.

