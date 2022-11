Academia Enem promove aulão de véspera no Cuca Barra

Na ocasião, conteúdos que podem cair no Enem 2022 serão revisados. Na edição deste ano, o projeto conta com a parceria da plataforma online Descomplica

O cursinho Academia Enem promove neste sábado, 19, um aulão de véspera de preparação para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece no Cuca Barra, das 13h às 17h30. Na edição deste ano, o projeto conta com a parceria da plataforma online Descomplica.

No aulão, são revisados os principais conteúdos que podem ser cobrados no exame, além de momentos de diversão e o oferecimento de atendimento psicossocial para os estudantes. Os inscritos ganham apostilas, passagens e lanches. A quem interessar, é possível participar do evento como ouvinte.

Na edição deste ano, os alunos contam com aulas online e correção de redação pela plataforma Descomplica, aulões presenciais, simulados e materiais para auxiliar nos estudos. Em todos os aulões, os alunos recebem cartão passagem, além de contar com ônibus extras.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza vai aumentar a frota de ônibus com seis veículos, saindo dos terminais Siqueira, Parangaba e Messejana para atender os alunos do Academia Enem.

Academia Enem

Aulões de véspera AE 22

Data: 19 de novembro

Hora: 13h às 17h30

Local: Cuca Barra (Av. Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará)



