De 107 bairros em Fortaleza, Bolsonaro venceu em 5 no 2º turno, incluindo Aldeota e Meireles

Divisão geográfica de votos do primeiro turno se repetiu no segundo turno em Fortaleza

O segundo turno da eleição presidencial confirmou a divisão territorial dos votos em Fortaleza. Como ocorreu no primeiro turno, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve ampla hegemonia pela cidade. Foi o mais votado em 102 dos bairros considerados na divisão geográfica adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na tentativa de reeleição, foi o mais votado em cinco bairros. Foram os mesmos cinco territórios onde ele já havia vencido no primeiro turno: Aldeota, De Lourdes, Guararapes, Meireles e Parque Manibura. Confira o mapa:

No mapa, algumas áreas aparecem em cinza porque os bairros não constam na lista do TRE-CE. Isso se deve por considerar outra divisão territorial ou por não haver seções com endereços oficiais nessas localidades.



