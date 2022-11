Professora universitária se recusa a orientar alunos de esquerda: "Estão comigo ou contra mim"

Uma professora universitária bolsonarista desistiu de orientar alunos do programa de doutorado do curso de Farmácia por não querer “esquerdistas” no laboratório da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

A docente da área de saúde, identificada como Sheylla Susan, comunicou aos alunos da decisão por meio de mensagens em um aplicativo de conversas em grupo.

“Procurem outro professor para orientar vocês. Amanhã estarei entregando a carta de desistência da orientação de vocês. Não quero esquerdistas no laboratório. Portanto, sigam a vida de vocês”, escreveu.

A professora ainda afirmou que outros estudantes esquerdistas deveriam pedir desligamento: “Estão comigo ou contra mim”.

A União Nacional do Estudantes (UNE) compartilhou as mensagens da professora e considerou o ato como absurdo e antidemocrático.







Pelas redes sociais, Sheylla publicou um pedido de desculpas e disse que, "no calor das eleições", acabou se excedendo nas palavras.



Em nota, divulgada nesta quarta-feira, 2, a (Unifap) condenou o caso e informou que os fatos estão sendo apurados e as providências necessárias serão adotadas.

