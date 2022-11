Bolsonaristas ocupam Catedral de Fortaleza em ato que pede intervenção

Centena de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem ato em Fortaleza que pede intervenção "federal" na manhã desta quarta-feira, 2, dia de Finados. Na ação, alguns ocuparam as dependências internas e externas da Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Nas imagens feitas pelo repórter fotográfico Aurélio Alves, é possível ver que os apoiadores do presidente passam pelas grades da igreja e ocupam as escadarias do tempo religioso. Alguns bolsonaristas entram na igreja e, pelos registros, alguns oram e outros mexem no celular.

O ato foi marcado para ser realizado em frente à 10ª Região Militar de Fortaleza, mas a ação se estende para além das proximidades do prédio militar. Os bolsonaristas ocupam a Praça da Sé, a calçada do Mercado Central, além das dependências da Catedral Metropolitana de Fortaleza.

As vias ao redor, como a Rufino de Alencar, a Dr. João Moreira e a Sobral, também enfrentam lentidão. Os bolsonaristas se organizaram para evitar bloquear as vias do entorno, mas, pela quantidade de pessoas, o trânsito ficou lento. Uma faixa de cada sentido da Avenida Alberto Nepomuceno está livre para os carros.

Os manifestantes cantaram o Hino Nacional e entoam cânticos como "supremo é o povo", em crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF). Muitos cartazes pedem intervenção federal e questionam o resultado das urnas. Há registros de ataques pessoais ao ministro do STF, Alexandre de Morais, e ao presidente eleito, Lula. "Lula ladrão teu lugar é na prisão", dizem alguns bolsonaristas.

