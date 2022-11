Lula começa a montar governo, início da transição e protestos de apoiadores de Bolsonaro

Podcast Jogo Político comenta resultado das urnas, caminhos da transição e as manifestações golpistas pelo Brasil

O Jogo Político especial, episódio #210, analisa o resultado das eleições, as perspectivas para o terceiro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o comportamento do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL) — e dos apoiadores extremistas, que não aceitam o resultado eleitoral. Assista:

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião e colunista do O POVO, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

