Manifestantes pró-Bolsonaro pedem "intervenção federal já" durante ato em Juazeiro

Intitulados de "patriotas", participantes não reconhecem o resultado das eleições do último domingo e não têm previsão de dispersão do Tiro de Guerra, onde estão concentrados desde a manhã desta quarta, 2

Um grupo de manifestantes intitulados de “patriotas” iniciou uma movimentação na manhã desta quarta-feira, 2, em frente ao Tiro de Guerra, do comando da 10ª Região Militar, em Juazeiro do Norte. Assim como acontece em outras cidades do País, inclusive Fortaleza, os integrantes não reconhecem o resultado das eleições do último domingo e pedem “intervenção federal já”. O pedido é ilegal, tendo em vista que não há previsão na Constituição.

“Estamos aqui pedindo ao Exército, que é uma força federal, que o comunismo e o socialismo não entrem para o nosso país, que ele não se torne uma Cuba, uma Venezuela, e para isso nós precisamos que a justiça seja feita com essa intervenção”, justifica Naldo Granjeiro, um dos organizadores do ato.

Segundo Granjeiro, não há previsão de horário para dispersão: “Não tem hora para sair, já mandei pedir tendas, alimentos, acabou de chegar água. Aqui só tem patriotas, pessoas da direita, que defendem os princípios bíblicos, cristãos, éticos e morais. O que queremos é a intervenção federal”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o empresário João Almeida, também à frente da manifestação, “o Brasil não reconhece essa eleição”. Ele explica que o ato começou com uma acolhida e os participantes se preparam para, às 18 horas, realizarem um momento de oração.

“Intervenção federal já”, “Soberano é o povo brasileiro”, “Fora, STF” e “Censura não” são alguns dos dizeres destacados nos cartazes dos manifestantes.

Com informações da repórter Yanne Vieira/Site Miséria



Sobre o assunto Bolsonaristas prometem virar a noite em ato golpista realizado em Fortaleza

Bolsonaristas ocupam Catedral de Fortaleza em ato que pede intervenção

Em ato golpista, apoiadores de Bolsonaro em Fortaleza pedem "intervenção federal"

Bolsonaristas pedem intervenção militar em ato golpista no Rio

Tags