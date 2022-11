Homem tatua rosto de Lula após vitória sobre Bolsonaro: "Uma promessa"

Rosto do petista foi tatuado na coxa do apoiador após triunfo no segundo turno

Um apoiador do presidente eleito Luiz Inácio da Silva (PT) tatuou o rosto do petista na coxa após a vitória nas eleições do último domingo, 30, contra o chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Túlio Pires cumpriu uma promessa feita enquanto o candidato do PT estava atrás do atual chefe do Executivo durante a contabilização dos votos.



Túlio estava acompanhado do amigo Pedro William. Ambos são tatuadores. Os dois acompanharam a apuração, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em uma estrada entre Ipirá e Salvador, na Bahia.

Durante o trajeto pela estrada, eles chegaram a ser parados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Pedro contou que a ação aumentou os níveis de ansiedade, uma vez que bolsonaristas debocharam de ambos enquanto passavam pela rodovia. “Nós fomos parados devido ao carro ter adesivo do PT, alguns bolsonaristas passavam e gritavam que a gente estava ali porque votávamos no Lula. Senti uma parcialidade da PRF, mas pelo menos eles foram cordiais", disse.

Na última segunda-feira, 31, Túlio compareceu ao estúdio do amigo para pagar a promessa que foi feita mediante a tensão causada pelo pleito presidencial. “Não neguei de fazer a arte porque tenho o mesmo posicionamento político que o Túlio, além de achar interessante como artista um desafio desses, pela técnica realista e em retratar o Lula da forma mais fiel possível”, ressaltou Pedro.

A realização da tatuagem durou cerca de oito horas. “O passado não pode ser apagado, os feitos positivos dele serão eternos. Independente de tudo, com certeza vale a homenagem. No futuro, verei a tatuagem como um momento especial, um momento em que o país voltou a se unir”, disse o apoiador ao afirmar que não tem medo de se arrepender de pagar a promessa caso o petista não faça um bom governo.

“Principalmente pelos feitos do presidente, por toda contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Sempre fui muito interessado por política e me mantenho ligado no que ele fez, para mim, tudo o que ele fez para os pobres me inspira, como tirar o Brasil do mapa da fome, incentivar a educação, inclusão social, mostra o amor dele ao país e ao povo”, acrescentou Túlio sobre os motivos de fazer a tatuagem.

Ainda em entrevista à Band, o apoiador de Lula disse torcer para que mudanças positivas aconteçam nos próximos anos. “Ele tem uma boa relação com o exterior e tem pulso pra poder reerguer nossa economia. Os projetos voltados aos mais pobres serão ampliados”, diz Túlio.



