Ciro Nogueira não rechaça aproximação do PP com o governo Lula

O ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP), não rechaça totalmente uma aproximação com o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora diga que não quer aderir à gestão Lula, nos bastidores Nogueira teria dito que não pode vetar uma eventual aproximação, caso essa seja a vontade da maioria de seu partido.

Presidente licenciado do PP, Ciro foi designado por Bolsonaro para iniciar a transição de governo com os representantes da aliança liderada pelo PT. Ele já recebeu uma ligação da presidente nacional petista, Gleisi Hoffmann, e deve participar de uma reunião prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 3, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

As alegações do dirigente do PP sobre eventual aproximação com o PT teriam sido feitas na última terça-feira, 1°, em conversa com pessoas próximas a ele. A informação foi divulgada pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi um dos primeiros a parabenizar Lula e a reconhecer a legitimidade de sua vitória. Lira é outro nome importante do PP e o aceno a Lula também visa a troca de apoio no Congresso, já que Lira deve disputar a reeleição para o comando da Casa Legislativa no próximo biênio.



