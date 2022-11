Bolsonaro não vai contestar derrota para Lula, informa ministro

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), não vai contestar o resultado das eleições presidenciais deste ano, pleito que saiu derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi dada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em entrevista à agência Reuters nesta terça-feira, 1º. O ex-militar já é o presidente que mais demorou a reconhecer sua derrota na história do Brasil.

"Ele está recebendo os ministros do Supremo lá e não vai ter nenhuma contestação de eleição lá, não vai ter nenhuma contestação de eleição", afirmou Faria à reportagem. Bolsonaro convidou ministros do Supremo para encontro informal no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Segundo apurações da rádio CBN, a articulação para que o momento ocorresse foi feita por intermédio do ministro Gilmar Mendes. Houve, contudo, resitência de alguns ministros que só aceitariam participar da reunião caso fosse um evento oficial. A assessoria do STF não confirmou o encontro, nem quais membros da Corte participariam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda conforme alegação de Fábio, o presidente deve fazer um pronunciamento no fim desta terça, onde reconhecerá o resultado das urnas. Desde que o resultado da eleição foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontando vitória para Lula, Bolsonaro não fez nenhuma declaração.

O primeiro do clã Bolsonaro a comentar o caso foi o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), o filho 01 do presidente. Ele pediu que os eleitores bolsonaristas não baixassem a cabeça e não desistissem do País.

Sobre o assunto Policiais que ajudaram grupos golpistas nas rodovias são alvos de procedimento

Moraes autoriza polícias militares a liberar estradas federais e estaduais

Agente da PRF negocia com manifestantes golpistas: "Eu não vou fazer multa nenhuma"

Tags