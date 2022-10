Morrinhos foi o município com votação mais apertada no Ceará

00:21 | Out. 31, 2022

O município de Morrinhos, a 235 quilômetros de Fortaleza, teve a disputa mais acirrada entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL). O petista terminou com 52,13% dos votos válidos contra 47,87% de Bolsonaro.

Em alguns momentos da apuração, Bolsonro esteve a frente, mas Lula finalizou na liderança. O município vizinho, Marco, teve também uma votação apertada. Lula obteve 53,99% em seu favor contra os 46,01% de votos em Bolsonaro.

Fortaleza (58,18% a 41,82%) e Eusébio (55,43% a 44,57%) foram os únicos municípios em que a votação ficou na casa dos 50%-40%. Lula saiu vitorioso em todos os municípios, somando 69,97% , cerca de 3,9 milhões de votos.

Bolsonaro ficou com 30,03%, em torno de 1,6 milhão de votos. Ao contrário de Morrinhos, com o acirramento, Araripe foi onde o petista teve a maior vantagem com mais de 91 dos votos.

O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do País, com quase 7 milhões de eleitores. Segundo o TSE, 82,86% dos eleitores cearenses (5.649.398) compareceram às urnas neste segundo turno, com uma taxa de abstenção na casa dos 17% (1.168.794).





