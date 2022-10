Roberto Cláudio parabeniza Lula por vitória sobre Bolsonaro: "Desejo sucesso"

12:05 | Out. 31, 2022

Com 100% das urnas apuradas que definiram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente eleito do Brasil, na eleição mais apertada de todos os tempos, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) felicitou o petista pela vitória.



"Parabenizo o presidente Lula por sua eleição e desejo sucesso a sua gestão à frente dos desafios a serem enfrentados em defesa do povo brasileiro", disse o pedetista em mensagem publicada nas redes sociais durante a manhã desta segunda-feira, 31 de outubro.

O petista superou o ex-candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), após obter 60.345.999 dos votos válidos, o que representa 50,90% da preferência do eleitorado. O atual chefe do Executivo recebeu 58.206.354 sufrágios, ou seja, 49,10% da proporção dos votantes.

Roberto Claudio disputou o Governo do Ceará nas eleições de 2022 em meio a um racha estadual entre PT e PDT. O ex-prefeito ficou em terceiro lugar na disputa, com 14,14% dos votos válidos (734.976). O vencedor, ainda no primeiro turno, foi Elmano de Freitas (PT).

Parabenizo o presidente Lula por sua eleição e desejo sucesso a sua gestão à frente dos desafios a serem enfrentados em defesa do povo brasileiro! — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) October 31, 2022

