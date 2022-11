Eleitor de Bolsonaro reconhece vitória de Lula e viraliza no TikTok

Pessoas alinhadas à esquerda teceram elogios ao gaúcho, pelo comportamento destoar do que muitos seguidores do presidente fazem desde o anúncio da vitória de Lula

Um vídeo que circula nas redes sociais tem viralizado ao mostrar um eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) reconhecendo a vitória de Lula nas urnas, em Torres, no Litoral norte do Rio Grande do Sul. No material, o diretor de fotografia e videoclipes Márcio Torrez, de 41 anos, foi filmado pela filha enquanto retirava do carro da esposa adesivos do presidente e de Onyx Lorenzoni, candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Sul.

"Nós fizemos a luta que tinha que fazer e não ganhamos. A gente tem que saber ganhar e perder. O maior vencedor é aquele que sabe perder (...) Eu sempre agi deste modo. Eu nunca xinguei um petista. Eu subia petistas na minha live. Eu converso com o adversário de igual para igual, desde que tenha respeito", afirma Márcio à filha, em vídeo publicado no TikTok.



Com 17 horas após a publicação, o vídeo original tinha mais de 1,3 milhão de curtidas e 53,7 mil comentários. Famosos também compartilharam o conteúdo. Pessoas alinhadas à esquerda teceram elogios ao gaúcho, pelo comportamento destoar do que muitos seguidores do presidente fazem desde o anúncio da vitória de Lula até a tarde desta segunda-feira, 31. Há, inclusive, casos de agressão.

Até o momento, Jair Bolsonaro tem resistido a se pronunciar sobre sua derrota para Lula com quase 24h depois do encerramento das urnas. Enquanto isso, apoiadores do presidente fazem protestos bloqueando rodovias pelo Brasil.





