Manifestantes bloqueiam estradas após derrota de Bolsonaro

Caminhoneiros e outros manifestantes bloquearam várias rodovias no país nesta segunda-feira (31) em um aparente protesto pela derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de domingo para Lula da Silva (PT), informaram as autoridades.

Vários pontos no estado do Mato Grosso, amplamente favorável ao presidente, foram bloqueados pela manhã "por pneus queimados e veículos", como caminhões, carros e vans, informou a Concessionária Rota do Oeste, que administra uma rodovia neste estado.

Não ficou imediatamente claro se havia algum grupo liderando o movimento.

A mídia local relatou bloqueios em pelo menos cinco estados, incluindo a rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.

Mais de 12 horas após o resultado oficial, Bolsonaro não se pronunciou sobre a vitória de Lula, que, no entanto, foi reconhecida por vários aliados do governo, além de inúmeros chefes de Estado estrangeiros.

Depois de perder por uma margem estreita (50,9%-49,1%), o presidente se limitou à residência oficial do Alvorada em Brasília e nesta segunda-feira partiu para o Palácio do Planalto sem prestar declarações, confirmou um fotógrafo da AFP.

No estado do Paraná, um grupo de manifestantes bloqueou outra rodovia, após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desobstruir pelo menos outros oito pontos ao longo da manhã, informou a instituição.

