Eleições 2022: segundo turno teve meio milhão de votos a mais

Abstenção foi de 20,59% do eleitorado nesse domingo, 30, contra 20,95% no primeiro turno; no total, cerca de 570 mil pessoas a mais compareceram para votar

Com o término da apuração do segundo turno das Eleições 2022, alguns dados sobre a votação ficam disponíveis de forma completa. Um deles é relativo à abstenção eleitoral, quantidade de pessoas que não comparece às urnas.

Nesse domingo, 30, a presença de eleitores foi maior que na primeira rodada da disputa. O estímulo ao comparecimento de pessoas que não votaram em 2 de outubro foi um dos motes das campanhas, especialmente entre apoiadores do presidente eleito Lula (PT).

Em todas as capitais, e em outras 351 cidades do País, o transporte público foi gratuito no segundo turno para estimular o comparecimento às eleições. Diversos estados também disponibilizaram ônibus intermunicipais para pessoas que estavam longe do domicílio eleitoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro turno, a abstenção ficou em 20,95%, enquanto no segundo a taxa de ausência foi de 20,59%. O percentual de 0,36% equivale a mais de meio milhão de eleitores.

Em números exatos, 570.424 pessoas a mais compareceram ontem em relação a 2 de outubro. Foram 32.200.558 ausências no segundo turno, contra 32.770.982 no primeiro.

A quantia equivale a 26,7% da diferença de votos a favor de Lula: o petista teve 2.139.645 votos a mais que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O domingo do segundo turno foi marcado por denúncias de pessoas tendo dificuldade para chegar aos locais de votação. Em vários estados do Nordeste, operações da Polícia Roviária Federal (PRF) pararam ônibus que levavam eleitores. Outros locais registraram congestionamentos, como no Rio de Janeiro (RJ) e desrespeito às determinações de gratuitade da passagem, como em Belo Horizonte (MG).

Mais notícias das Eleições 2022

Sobre o assunto Transição democrática é crucial para não paralisar o País, dizem analistas

Líder do governo na Câmara diz que resultado da eleição será respeitado

No ABC, petistas celebram vitória no berço político de Lula

Em Eldorado, cidade de Bolsonaro, a festa na praça foi do PT

Tweet de Lula após eleição se torna o mais curtido do Brasil

TSE promete ampliar seções após novas filas de brasileiros no exterior

Bolsonaro se mantém em silêncio 12 horas após derrota para Lula

Na hora da virada, alegria e medo com a apuração dos votos

Tags