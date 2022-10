Alexandre de Moraes diz que não há "risco real" de contestação do resultado

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes, afirmou em coletiva, realizada após o fim do segundo turno das eleições, neste domingo, 30, que não vislumbra risco real de contestação do resultado do pleito.

“Em primeiro lugar, não vislumbramos nenhum risco real de contestação. O resultado foi proclamado e o resultado será aceito. Aqueles que foram eleitos à Presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse no dia 1º de janeiro. Risco nenhum”, disse.

O presidente do TSE reafirmou não acreditar em possíveis problemas envolvendo os resultados, mas considerou que “fazem parte do jogo democrático”. Caso haja contestações, feitas dentro das regras eleitorais, o ministro garantiu que serão analisadas normalmente.

Moraes ligou para o atual presidente Jair Bolsonaro e para o candidato eleito Lula (PT). Na conversa, o presidente do TSE afirmou que apenas os cumprimentou pela participação no processo eleitoral e comunicou sobre a oficialização do resultado.

Moraes também utilizou o momento para agradecer ao presidente do senado, Rodrigo Pacheco, e o considerou como “um defensor incansável da democracia” e “grande parceiro da justiça eleitoral”.



