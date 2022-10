Eleições 2022: 53 urnas precisaram ser substituídas no Ceará

Os principais motivos para a substituição são travamento da urna e mal contato do terminal do mesário e do terminal do eleitor

Boletim do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) divulgado às 10 horas deste domingo, 30, aponta que, até o momento, 53 urnas precisaram ser substituídas no Estado. São cinco urnas substituídas em Fortaleza e 48 urnas, no Interior.

Os principais motivos para a substituição são travamento da urna e mal contato do terminal do mesário e do terminal do eleitor.

O Ceará tem 22.796 urnas de seção e 2.810 urnas de contingência (urnas reservadas para serem utilizadas no dia da eleição caso alguma urna de seção apresente defeito).

Em Fortaleza, são 5.235 urnas de seção e 491 urnas de contingência.