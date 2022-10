Eleições 2022: Camilo vota em Barbalha e exalta apoio de Cid e PDT no 2º turno

O senador eleito Camilo Santana (PT) votou por volta das 9h45min deste domingo, 30, no Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, no Cariri cearense. Ele chegou acompanhado do governador eleito do Ceará Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PDT).

Ao deixar a seção eleitoral, Camilo comentou o resultado das últimas pesquisas, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e exaltou o apoio do senador Cid Gomes (PDT) no segundo turno.

Ele disse estar confiante que a maior fatia dos votos de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) no Ceará migrarão para Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-governador seguiu para Caucaia, onde acompanhará o voto de Elmano de Freitas.



Rogério Brito/Especial para O POVO

Tags