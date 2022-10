Eleitores relatam enfrentar menos filas e mais rapidez para votar no 2º turno

Eleitores relataram mais tranquilidade para votar no segundo turno das Eleições 2022, em Fortaleza. Após reclamações de longas filas no dia 2 de outubro, O POVO conversou com eleitores que dizem ter encontrado filas menores neste domingo, 30.

A movimentação era intensa na EMEIEF Herbert de Sousa, no Bom Jardim. No entanto, havia um clima de tranquilidade entre os eleitores e poucas filas eram registradas. O tempo de espera também é menor em relação ao dia 2 de outubro.

Nos locais de votação em Fortaleza, muitos eleitores chegaram cedo para suas seções e filas se formaram. O tempo de votação tem sido entre um e dois minutos por eleitor. De acordo com o eleitor Matheus Moraes, 27, o qual vota no Colégio Master Sul, no bairro Cidade dos Funcionários, a fila na sua seção eleitoral estava pequena.

Há também menos santinhos jogados no chão, se comparado à quantidade vista no primeiro turno, mas ainda é possível observar os materiais no entorno de colégios eleitorais, como aconteceu na EEFM Senador Osires Pontes, no Siqueira.



No segundo turno há menos santinhos ocupando calçadas e ruas próximas as seções eleitorais. (Foto: Miguel Araujo/O POVO)



Com informações do repórter Miguel Araújo

