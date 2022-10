Eleitores de Lula comemoram nas ruas de todo o país

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Rio de Janeiro, a alegria dos apoiadores de Lula era vista por toda a cidade. Na Cinelândia, tradicional ponto de manifestações políticas da cidade, e onde Lula realizou um dos seus maiores comícios durante a campanha, milhares de pessoas se reuniram desde o final da tarde, para acompanhar a apuração, transmitida em um telão e por meio de caminhões de som. Notícias relacionadas: Lula, 77 anos, é eleito para o 3º mandato de presidente da República .

Presidente da Câmara diz que vitória de Lula não deve ser contestada. A ansiedade e a tensão visíveis no rosto de todos, durante o tempo em que Bolsonaro permaneceu à frente, só se dissiparam, com muito choro e gritos, quando a vitória de Lula foi confirmada.

Assim que a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se confirmou, milhares de pessoas tomaram as ruas das principais cidades do país. Nas esquinas e nas praças, agitando bandeiras e gritando o nome do candidato vencedor, os eleitores comemoraram a eleição presidencial mais disputada da história do Brasil.