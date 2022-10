Lula: "É hora de baixar as armas que deveriam jamais ter sido empunhadas"

Horas após a confirmação da vitória eleitoral neste domingo, 30, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez discurso de vitória em São Paulo focado na pacificação do Brasil e na “reconstrução de laços”. “Não existem dois Brasis, somos um único país, um único povo, uma grande nação”, destacou o petista.

“É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver em um país dividido em permanente estágio de guerra. Esse país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar, esse povo está cansado de enxergar no outro um inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas, que deveriam jamais ter sido empunhadas”, disse.



Ao lado do vice Geraldo Alckmin (PSB) e diversos aliados, o presidente eleito também fez críticas à campanha do adversário Jair Bolsonaro (PL) na disputa. “Não enfrentamos um candidato, enfrentamos a máquina do Estado brasileiro, colocada a serviço do candidato da situação para evitar que nós ganhássemos a eleição”, afirmou.

Com agradecimentos especiais a Simone Tebet (MDB), candidata a presidente derrotada no 1º turno que aderiu à campanha petista, Lula disse ainda ter passado por um “processo de ressurreição” na política. “Tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui. E estou aqui para governar esse País numa situação muito difícil. Mas tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país possa viver harmonicamente”.



