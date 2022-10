Lula celebra vitória nas redes sociais após eleito presidente do Brasil

Ele publicou imagem que mostra bandeira do Brasil e uma de suas mãos em cima, com legenda "Viva a democracia, viva o Brasil."

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou em suas redes sociais a notícia que estava matematicamente eleito presidente da República, na noite deste domingo, 30. O título da postagem é "Viva a democracia, viva o Brasil".

A imagem que aparece no post mostra a bandeira do país e uma das mãos do petista em cima e já contabiliza mais de 285 mil retweets e 848,7 mil curtidas. No Instagram, soma mais de 1 milhão de curtidas.

Lula será o 39° presidente eleito democraticamente, e assumirá seu terceiro mandato a partir dia 1° de janeiro de 2023 ao ocupar o cargo de Jair Bolsonaro (PL), primeiro candidato na história a não se reeleger.

Bolsonaro não se manifestou nas redes sociais após a consolidação da vitória do petista nas urnas eletrônicas.





