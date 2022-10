Ipec 2º turno Bahia: Jerônimo e ACM empatados tecnicamente

Pesquisa Ipec com intenções de voto para o Governo da Bahia divulgada neste sábado, 29, véspera do segundo turno, mostra os candidatos Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (UB) empatados tecnicamente. O petista, contudo, aparece numericamente à frente, com 51% dos votos válidos, ante a 49% do adversário.

Em relação ao último levantamento, publicado no dia 21 de outubro, Jerônimo oscilou um ponto para baixo e ACM um ponto para cima. A diferença entre os dois, que antes era de quatro pontos percentuais, caiu para dois pontos. Como a margem de erro é justamente dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos chegam na reta final da campanha em situação de empate técnico.

Votos válidos

Jerônimo Rodrigues (PT): 51% (-1)



ACM NETO (UB): 49% (-1)

Os votos válidos excluem brancos e nulos, mesma metodologia utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na contagem oficial dos votos. O Ipec também captou as intenções de votos totais. Nesse cenário, Jerônimo aparece com 48% e ACM pontua 47%. Brancos e nulos somam 2%. Não sabem ou não responderam, 3%.

Votos totais

Jerônimo Rodrigues (PT): 48% (=)



ACM Neto (UB): 47% (+3)



Branco ou nulo: 2% (-3)



Não sabem ou preferem não opinar: 3% (=)

A pesquisa ouviu dois mil eleitores entre 27 e 29 de outubro em 92 municípios baianos. O nível de confiança do levantamento é de 95%, percentual que indica a possibilidade de os números captados retratarem a realidade eleitoral do momento. A sondagem está registrada no TSE com o protocolo BR-086052022.

